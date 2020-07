Stad Peer sluit jongerencentrum De Bak preventief na positieve coronatest vrijwilliger

- Na de Vlaamse regering en de CD&V blijft nu ook de meerderheid in het Vlaams parlement achter Wouter Beke staan. We waren voorbereid op een virus, maar niet op dit virus, zei Beke, die vandaag zijn beleid verdedigde.- Op de nationale feestdag morgen gaat de koninklijke familie op bezoek in het Cecilia woonzorgcentrum in Alken, het zwaarst getroffen rusthuis tijdens de coronacrisis waar 17 bewoners om het leven kwamen en de helft van alle ouderen besmet werden. Wij gingen er vandaag al op bezoek. - Hij zou er liever gisteren dan vandaag aan beginnen, maar de eerste werkdag voor Jos Lantmeeters als nieuwe gouverneur van Limburg is op 1 september. Hij legt de eed af op 17 augustus.- In Lommel is een telecomwinkel voor de vijfde keer slachtoffer van criminelen. We hebben bewakingsbeelden waarop te zien is hoe brutaal de inbrekers te werk gingen.- En in vele Limburgse scholen zijn er heel wat vragen over de invoering van centrale toetsen voor alle Vlaamse leerlingen.