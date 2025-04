Stad Peer viert 500 jaar Pieter Bruegel met tal van activiteiten

In 2025 is het precies 500 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude werd geboren. In Peer zijn ze er rotsvast van overtuigd dat de Vlaamse kunstschilder in 1525 het levenslicht zag in deelgemeente Grote-Brogel, en dat jubileum laat de stad niet zomaar voorbijgaan.

Een heel jaar door staat de Peerse activiteitenkalender in het teken van Pieter Bruegel, te beginnen met ‘Proef Bruegel’ op 12 april en 13 september. Bezoekers kunnen dan op de lokale productenmarkt Kweekpeer kennismaken met het Bruegelmuseum. De stadsgidsen halen hiervoor enkele schildersezels met schilderijen van Bruegel naar de markt. Een Bruegeliaans proevertje, samengesteld met lokale producten, moet de bezoekers meevoeren naar de tijd van een van Vlaanderens grootste schilders. Je krijgt bovendien een voucher om dit jaar het Bruegelmuseum gratis te bezoeken.

De jonge kunstliefhebbers kunnen op 16 april en 9 juli tussen 14u en 15u30 terecht op ‘Speel met Bruegel’. In het Bruegelmuseum laat een gids kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar kennismaken met de meesterschilder aan de hand van puzzels, een fotozoektocht en een memoryspel.

Op 22 juni organiseert de stad in samenwerking met de Pieter Bruegelkring ‘Wandelen in het Land van Bruegel’. Dit is een wandeling van 3,7 km door de Abeekvallei onder leiding van een gids van Natuurpunt. De tocht start aan het Ooievaarsnest in Grote-Brogel, de mogelijke geboorteplaats van de schilder.

Tot slot werd de Bruegelfietsroute volledig vernieuwd. Op deze fietstocht ontdek je waar de schilder zijn inspiratie haalde. En onderweg bewonder je acht reproducties van zijn hand.