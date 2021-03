Stad Peer zet complimentenboom in ‘t Poorthuis

Vandaag op 1 maart is het nationale complimentendag, en dat vieren we door elkaar met welgemeende complimentjes te overladen. De stad Peer plaatste voor de gelegenheid een complimentenboom in de foyer van ’t Poorthuis. Het concept is eenvoudig: je plukt een compliment uit de boom en schenkt het aan iemand die je graag ziet.

Het is een moeilijk jaar geweest en daarom verdient iedereen wel een complimentje. De stad Peer geeft de bezoekers van ’t Poorthuis een duwtje in de rug met de complimentenboom. In de boom vind je positieve boodschappen als ‘Super hoe jij de dingen aanpakt’ en ‘Ik vind het fijn dat ik bij jou mezelf kan zijn’. De inwoners van Peer kunnen een kaartje uit de complimentenboom kiezen en dat mee naar huis nemen.

Op de achterzijde schrijf je jouw eigen naam en de naam van degene die je een complimentje wil geven. Vervolgens geef je het kaartje persoonlijk af, of steek je het in de brievenbus bij iemand die niet in je bubbel zit en tover je zo een glimlach op zijn of haar gezicht.

De complimentenboom staat nog tot het einde van de maand in de foyer van ’t Poorthuis in Peer.