Stad Peer zoekt privé-uitbater voor manegedeel van Breugelhoeve

De stad Peer is op zoek naar een privéuitbater voor het manegedeel van Breugelhoeve. Het stadsbestuur wil op die manier de kwaliteit van het bestaande paardenluik in het landelijke ontmoetingscentrum in Grote-Brogel verzekeren en zelfs verder uitbouwen.

Peer kocht de toenmalige manege Breugelhoeve in 1996 aan. De voorbije 23 jaren werd het complex uitgebouwd tot een centrum voor landelijke ontmoeting, recreatie en educatie. Naast het manegegebeuren is er vandaag ook ruimte voor verblijfsaccommodatie, een plattelandseducatief centrum, een speel- en belevingstuin en een knuffelboerderij.

Samenwerkingsverband voor minstens 15 jaar

Omdat de uitbating van een manege steeds meer vak- en sectorkennis vraagt, is een uitbating door specialisten een bijna logisch verhaal, volgens de stad. Daarom gaat Peer nu op zoek naar een geschikte privépartner voor de uitbating van de manege. Die privépartner zal instaan voor het beheer en de exploitatie van de manege en cafetaria in concessie. Concreet houdt dat in dat er een samenwerkingsverband wordt afgesloten voor minstens 15 jaar, waarbij de privéuitbater ook een aankoopoptie krijgt.

Breugelhoeve

De toekomstige uitbater zal het manegedeel van Breugelhoeve in concessie uitbaten. In de praktijk betekent dat het beheer van de rijhallen, de rijpistes, de stallen en aanleunende infrastructuur en de cafetaria. Daarnaast verwacht de stad Peer dat de nieuwe uitbater zich engageert voor het behoud van het huidige hippische aanbod, zowel voor de rijverenigingen als voor de privégebruikers van de infrastructuur. De stad blijft eigenaar van het complex en zal in de toekomst zelf het beheer blijven doen van de verblijfsaccommodatie, het educatief centrum, de speeltuin en de knuffelboerderij.



"De samenwerking met een privéuitbater mag gezien worden als een win-win samenwerkingsverband waarbij het paardengebeuren in handen van specialisten komt en waarbij het recreatieve belevingsaanbod één van de toeristische speerpunten van de stad blijft," klinkt het in een persbericht.