Stadskantoor en stadswerkhuis Sint-Truiden krijgen grondige renovatie

De stad Sint-Truiden zal de komende jaren investeren in een grondige renovatie van het stadskantoor. Hiervoor werd gisterenavond tijdens de gemeenteraad de eerste stap gezet. Ook de renovatie van het stadswerkhuis kreeg groen licht.

Het stadskantoor van Sint-Truiden, gelegen op de Kazernestraat, huisvest momenteel heel wat stadsdiensten. Het gebouw dateert echter van de jaren ‘70 en voldoet niet meer aan de huidig, moderne werkomstandigheden en klimaatdoelstellingen. Ook de technische installaties en gebouwindeling zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse normen van optimale dienstverlening. Daarom investeert de stad in een grondige renovatie van het gebouw.

Projectteam

Om dit project te realiseren, gaat het stadsbestuur op zoek naar een multidisciplinair team met daarin zowel een ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, aannemer, onderhoudsfirma en ICT-partner. Op maandag 20 december keurde de gemeenteraad hiervoor een zogenaamde selectieleidraad goed, op basis waarvan kandidaten zich kunnen aandienen.

“We omringen ons met specialisten om te onderzoeken hoe we het stadkantoor kunnen opwaarderen tot toonbeeld van moderne dienstverlening op maat van de burger”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Het is de bedoeling dat we nog meer diensten centraliseren in het stadskantoor zodat Truienaars op één locatie terecht kunnen met al hun vragen. Bovendien willen we voor de stadsmedewerkers een moderne en aangename werkomgeving creëren waar tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk is. Afhankelijk van hoe vlot de voorbereidingen verlopen, zullen de verbouwwerken beginnen rond januari 2024.”

Duurzame renovatie

“Bij de renovatie van het stadskantoor zetten we uiteraard maximaal in op duurzaamheid en efficiënt omgaan met energie, zoals vooropgesteld in ons klimaatactieplan”, aldus schepen van Gebouwen Johan Mas (Open VLD). “Ook bij de verbouwingen van het stadswerkhuis wordt rekening gehouden met de huidige normen voor isolatie en energieverbruik. Het stadswerkhuis en deel van het naastliggende perceel worden omgevormd tot een nieuw, functioneel en energiezuinig onderkomen voor alle technische diensten van het lokaal bestuur. Het doel is om de verbouwingswerken aan het stadswerkhuis af te ronden tegen eind 2024.”

De geplande renovatiewerken aan het stadswerkhuis zijn in totaal geraamd op 2.700.000 euro inclusief btw. Voor de werken aan het stadskantoor voorziet de stad een opstartbudget van 2 miljoen euro.