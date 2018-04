Staking bij Lidl gaat voort: blokkades bij distributiecentra, winkels sluiten

In 12 Limburgse gemeenten is er vandaag geen of weinig afval opgehaald. Dat komt door een staking bij huisvuilophaler Suez. Enkele vuilnismannen van afvalophaler Suez legden vanochtend spontaan het werk neer. De werknemers reden niet uit, waardoor het afval in 12 gemeenten in Zuid- en Oost-Limburg niet werd opgehaald.De afvalophaling is verstoord in de volgende gemeenten en voor de volgende fracties: Voeren: Papier/Karton en PMD Diepenbeek: Papier/Karton Bilzen: Restafval Meeuwen-Gruitrode: Optimo Riemst: Restafval Genk: GFT Bree: Restafval Tongeren: GFT en PMD Alken: GFT en PMD Meeuwen-Gruitrode: GFT Bocholt: Restafval Hasselt: GFT en PMD