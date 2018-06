Afgelopen nacht heeft de politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst een bestuurster betrapt die rondreed met een gestolen nummerplaat. De vrouw had bovendien ook verschillende drugs op zak. Dinsdagnacht omstreeks 01:30 uur is een patrouille van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst overgegaan tot controle van een voertuig dat schade vertoonde. Tijdens de controle bleek het voertuig niet over een geldige verzekering te beschikken en was het voorzien van een kentekenplaat die in april gestolen was in Tongeren. De bestuurster had geen rijbewijs en had een hoeveelheid speed, xtc en LSD op zak. Een speekseltest resulteerde positief voor amfetamines. Er werd een bloedafname verricht door een arts. De vrouw zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden voor de verscheidene inbreuken.