Steeds meer langgeschoolde jongeren vinden job in eigen provincie

Een warme lente dag eindigde voor Anke Renders uit Tessenderlo in het ziekenhuis. Tijdens het fietsen viel er een grote, zware tak bovenop haar. De tak hing over het fietspad en was waarschijnlijk rot. De gemeente onderzoekt nu of de bomen kunnen blijven staan of gekapt moeten worden. Voor Anke ging het ongeval erg snel. Ze is opgelucht dat er niemand ernstig gewond raakte.