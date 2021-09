Steenfabriek Vandersanden in Bilzen promoot gendergelijkwaardigheid op de werkvloer

In een tankstation in As is gisterenavond één van de pompen in brand gevlogen. Het liep plots mis toen een koppel de lpg-tank van hun mobilhome probeerde bij te vullen. Dankzij het noodsysteem aan de gaspomp, kon erger voorkomen worden. De schade aan het tankstation is aanzienlijk, maar er vielen gelukkig geen gewonden.