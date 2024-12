Theatergezelschap HETGEVOLG brengt vervolg van 'Stemmen van de ziel'

door Bart Husson

In Cultuurcentrum Hasselt krijgt de voorstelling 'Stemmen van de ziel' van theatergezelschap HETGEVOLG komende weekend een vervolg. Regisseur Stefan Perceval werkt niet met professionele acteurs, maar met kwetsbare mensen die het om persoonlijke redenen moeilijker hebben om te aarden in onze samenleving. Door hun verhaal op een podium te delen winnen ze stapje per stapje aan vertrouwen. Omdat de eerste productie twee jaar geleden zo'n succes was, komt er nu dus een nieuwe voorstelling. Wij mochten een repetitie bijwonen.