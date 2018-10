Stemmenkampioen Patrick Lismont: "Sp.a is voeling met man in de straat kwijt"

Jan Dalemans, burgemeester van Hechtel-Eksel, is met zestig procent van de stemmen de populairste burgemeester van onze provincie. Is het omdat hij tussen de mensen staat en zelf de handen uit de mouwen steekt. En speelt het mee dat hij niet uit een politiek nest komt, maar ondernemer is. Dirk Billion trok naar Hechtel-Eksel. "Als we problemen hebben, dan bellen we Jan," klinkt het er. "En Jan helpt ons."