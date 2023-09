Burgemeester Voeren vreest Franstalige meerderheid in OCMW-raad en vraagt wetsaanpassing

door Birgit Van Asten

In Voeren hangt de schaduw van de taalstrijd in de jaren zeventig en tachtig opnieuw boven de politiek. En die komt binnenkort op de agenda van de federale regering terecht. Uit vrees voor een Franstalige meerderheid in de OCMW-raad wil burgemeester Joris Gaens aan eerste minister Alexander De Croo vragen om de wet aan te passen. En daarmee wordt Voeren voor het eerst in meer dan dertig jaar mogelijk de inzet van een taalstrijd in ons land. Wat is er aan de hand?





In tegenstelling tot de meeste Vlaamse gemeenten moet in faciliteitengemeente Voeren zowel voor de OCMW-raad als de gemeenteraad gestemd worden. Het gemeentebestuur vreest dat bij de volgende verkiezingen de Franstaligen de meerderheid halen in de OCMW-raad. Ze zouden dan beslissingen van het gemeentebestuur kunnen blokkeren. Burgemeester Gaens wil dit voorkomen door niet-Belgische Europese kiezers - vooral Nederlanders en Duitsers - te laten stemmen voor die raad.