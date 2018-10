Politiek Steven Vandeput (N-VA): “De huidige coalitie in Hasselt is niet houdbaar”

N-VA is de grootste partij in Hasselt. "Een huidige coalitie in Hasselt is niet doenbaar, we zullen er een derde moeten bijnemen. Als grootste partij heb ik het recht om initiatief nemen, en dat ga ik ook doen."