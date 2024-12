Stevige nederlaag voor Lommel SK op veld van Patro Eisden

Bioracer in Tessenderlo is genomineerd voor het Vlaamse Sportjuweel 2024 in de categorie ‘Topsportversterker van het jaar’. Het Vlaams Sportjuweel is een onderscheiding die wordt toegekend door de Vlaamse overheid. De ontwikkelaar van sportkleding is sinds de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta vaste partner van Belgian Cycling. Onder andere Greg Van Avermaet, Wout Van Aert en Remco Evenepoel wonnen een Olympische medaille in wielerkledij van Bioracer. "Deze nominatie voor het Vlaamse Sportjuweel is een erkenning voor ons hele team dat dagelijks streeft naar perfectie in sportkleding," zegt Raymond Vanstraelen, oprichter van Bioracer. "Of het nu gaat om aerodynamische tijdritpakken of koelende kledij voor extreme omstandigheden, innovatie zit in ons DNA." Aerodynamisch onderzoek Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Bioracer was de oprichting van de BikeValley windtunnel in 2016, de eerste in België. “Dit initiatief heeft het aerodynamisch onderzoek en de ontwikkeling van topsporters in België naar een hoger niveau getild. De resultaten waren recent nog zichtbaar tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Daar behaalde Team Belgium een historisch record van 10 medailles, waarvan 50% in Bioracer kleding werd gewonnen”, aldus Vanstraelen. Naast het wielrennen ontwikkelt het bedrijf uit Tessenderlo ook sportkledij voor disciplines als roeien, triatlon en kajak.