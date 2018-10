Politiek Stijn Meuris: "Vervang matchfixing door voorakkoorden, en we hebben het over verkiezingen"

Volgens Stijn Meuris moeten we ons nog niet druk maken over de cijfers van de verkiezingen. “Morgen worden er coalities gesmeerd, en die vlakken al die uitslagen af. We hebben deze week het voetbalschandaal gehad: vervang matchfixing door voorakkoorden en makelaars door lokale politici en we hebben het over de verkiezingen. De burger weet niet wat er nu gebeurt”.