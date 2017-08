Stijn Coninx start opnames van film over Bende van Nijvel

Vanmorgen startten de opnames van ‘Niet Schieten’, de nieuwe film van regisseur Stijn Coninx. De film is gebaseerd op het boek en levensverhaal van David Van de Steen, ‘Niet Schieten, dat is mijn papa!’ en wordt gevolgd vanuit het standpunt van David’s grootvader, een rol vertolkt door Jan Decleir.

Ruim 25 jaar na ‘Daens’ betekent dit een nieuwe grote en intense samenwerking tussen Coninx en Decleir met een historisch verhaal dat tot onze recente geschiedenis behoort. ‘Niet Schieten’ start bij de laatste aanslag van de Bende van Nijvel op het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november 1985, waarbij de ouders en zus van de toen 9-jarige David Van de Steen voor zijn ogen worden neergeschoten. David’s grootouders vangen hem op.

Stijn Coninx: “Na het lezen van het boek en mijn eerste ontmoeting met David inmiddels bijna 7 jaar geleden, heb ik geen seconde getwijfeld: dit verhaal wilde ik verfilmen! David kwam onverwacht en ongewild terecht in één van de grootste gewelddaden die ons land op haar grondvesten deed daveren. Meer dan 30 jaar later is zijn verhaal helaas niet alleen historisch belangrijk, maar ook terug heel actueel. 'Niet schieten' is een verhaal over terreur maar ook over onvoorwaardelijke liefde, over de noodkreet van slachtoffers en het relaas van één van de grootste schandvlekken op onze rechtsstaat. Na jarenlange voorbereiding zijn we gestart met de opnames en ik weet mij omringd door een onwaarschijnlijk sterke cast en crew, ik moet alleen maar “actie!” zeggen.”

Jan Decleir speelt de hoofdrol van David’s grootvader, Viviane De Muynck vertolkt de grootmoeder. De rol van David zelf wordt door drie verschillende acteurs vertolkt: de broertjes Mo en Kes Bakker (‘Zie Mij Graag’) nemen de leeftijd van 9 en 12 jaar voor hun rekening, de volwassen David is een rol voor Jonas Van Geel. “Het is een heel heftig, maar tegelijk ook heel inspirerend verhaal van een jongen die erin slaagde terug een leven op te bouwen nadat alles wat hij liefhad hem werd ontnomen. Het is een enorm geschenk om zo’n interessante rol te mogen spelen in deze bijzondere film.” aldus Jonas.