Straatracers rijden tot 170 km/uur in Hasselt

In de nacht van donderdag op vrijdag verschafte een verdachte zich via het dak toegang tot de AD Delhaize in Diepenbeek. Na verder onderzoek kon de politie Limburg Regio Hoofdstad de verdachte identificeren en opsporen. De inbreker had namelijk zijn gsm achtergelaten. Vrijdagochtend kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding van een inbraak in de AD Delhaize in de Nieuwstraat te Diepenbeek binnen. Ter plaatse kon de ploeg vaststellen dat men zich via het dak toegang tot de winkel had proberen te verschaffen. De verdachte had zich hierbij gekwetst en verloor zijn gsm. De politie Limburg Regio Hoofdstad kon de verdachte identificeren en opsporen. De verdachte werd voor verhoor mee ten burele genomen.