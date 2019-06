Straattheaterfestival Beeldig Lommel brengt 60.000 mensen op de been

Marquee Ouverture krijgt niet alleen een vervolg, maar wordt deze editie verder uitgebreid met o.a. Ertebrekers 80s Extravaganza. Mauro Pawlowski komt zijn nieuwe project voorstellen en er worden ook nog zeven andere artiesten toegevoegd aan de line-up. Op vrijdag 16 augustus kan je naar Inhaler, de band rond de negentienjarige Elijah Hewson – zoon van U2 frontman Bono. Zij komen bewijzen dat er veel meer aan Inhaler is dan alleen maar zoon zijn van. Hun eerste single ‘My Honest Face’ werd alvast erg enthousiast onthaald. Kraantje Pappie en Eefje de VisserHet lijstje met feestanthems is lang maar ‘Pompen’ van Nederhopper Kraantje Pappie staat ongetwijfeld in de top drie. Twee jaar geleden stond hij ook al op Pukkelpop, nu is de crane de la NL-hip-hop-crane terug voor nog veel meer ‘Liefde in de lucht’. Ook zijn landgenote Eefje de Visser is op vrijdag 16 augustus van de partij, voor haar wordt het de eerste keer op Pukkelpop. Verder nog toegevoegd op vrijdag; Prospa, twee jonge, razendpopulaire dj/producers uit Leeds. Als je houdt van hazy hiphop en strakke R&B, moet je zaterdag naar Barny Fletcher, bouw je liever een feestje, dan is er dj Ilse Liebens. Zorg er alleen voor dat je zondag nog genoeg energie overhoudt voor the one and only Michael Midnight. Nieuw: drie keer Marquee OuvertureHet idee om iets met klassieke muziek te doen op Pukkelpop kreeg vorig jaar vorm met Marquee Ouverture; een toegankelijk muzikaal programma rond hedendaagse klassieke componisten samengesteld door het Gentse Crossbones Trombone Collective en gerenommeerd pianist en componist Jef Neve. Met maar liefst 25 muzikanten op het podium - waaronder de ronduit verbluffende jonge sopraan Hanne Roos -, een herkenbaar repertoire en een afgeladen volle Marquee-tent werden alle clichés rond klassieke muziek façon rock’n’roll gecounterd. Op vrijdag 16 augustus wordt de Marquee officieel geopend door The Marquee Orchestra, het inmiddels dertigkoppig orkest o.l.v. Jef Neve. Hanne Roos en Crossbones Trombone Collective maken opnieuw hun opwachting, Pulse Percussion Trio werd toegevoegd aan de nu al indrukwekkende bezetting. Op het programma staat o.a. muziek van Grieg, Dvorak, Esenvalds & Neve. Op zaterdag 17 augustus – zij werden al eerder aangekondigd – Brass Against, de brassband met ballen die protestsongs en hiphop anthems naar hun hand zet. Of het nu gaat om nummers van Rage Against The Machine, Public Enemy, A Tribe Called Quest of Kendrick Lamar, de dames en heren van Brass Against blazen er moeiteloos nieuw leven in. Op zondag 18 augustus mag Ertebrekers 80s Extravaganza, de groep rond Flip Kowlier, Jeffrey Jefferson en Peter Lesage, de laatste Marquee Ouverture openen. Flip Kowlier (Ertebrekers) is duidelijk: "Opgegroeid in de jaren 80 en jullie zullen het geweten hebben." Zowel op vrijdag, zaterdag en zondag kan je om 11 uur 30 naar Marquee Ouverture in de Marquee. Geen Pukkelpop zonder Mauro Klankenkameleon Mauro Pawlowski en radiomaker Philippe Cortens bundelen hun muzikaal vernuft in het nieuwe project Circular Media Channel, kortweg CMC. Sinds januari snuistert dit duo in de Kringwinkel in dozen en kratten op zoek naar interessant audiomateriaal. Hun vondsten, gaande van medische cassettes over hoestbuien tot obscure B-kanten van schlagerzangers, dienen vervolgens als basis voor nieuwe audiocreaties. Afspraak op zondag! Underground: The DJ'sDe dj’s voor het after party concept Underground - een alternatief voor de gitaar georiënteerde festivalbezoeker - zijn ook bekend. Op donderdag 15 augustus tekent Studio Brusselicoon Stijn Van de Voorde present, vrijdag 16 augustus Sanseveria Sound System en zaterdag 17 augustus Eppo Janssen & Friends en op zondag 18 augustus mag Bram Willems het spreekwoordelijke licht uitdoen. Afspraak elke avond, na de headliner in de Club-tent.