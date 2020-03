Een aantal Limburgers hebben op dezelfde bus gezeten als de met corona besmette man uit Sint-Niklaas. De skiër uit Oost-Vlaanderen hoort bij de eerste zes besmettingen in ons land. De Limburgers die op dezelfde bus zaten van de Breese maatschappij De Wilg hebben nu een brief van Volksgezondheid ontvangen om naar de dokter te gaan. Het gaat onder andere om twee chauffeurs van De Wilg, enkele monitoren van Flanders Ski uit Hechtel-Eksel en Gunter Willekens. Willekens is skimonitor en kwam uit Oostenrijk. Hij is bekend als reporter voor Het Belang van Limburg. Willekens werkt nu twee weken van thuis uit. Hij voelt zich goed. Toch is er op de redactie van de krant wat ongerustheid. Gisteren nog was Willekens op de redactie.