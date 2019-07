Studenten KU Leuven stellen nieuwe zonnewagen voor in C-Mine

Eikenprocessierupsen veroorzaken overlast in 31 van de 42 Limburgse gemeenten. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. Bijna alle burgemeesters van gemeenten met rupsen zeggen dat de overlast nog nooit zo groot is geweest. Toch neemt het provinciebestuur geen maatregelen. Er is enkel overlast in Maaseik, klonk het daar vanochtend nog. Na de rondvraag van TV Limburg laat het provinciebestuur weten dat het volgend jaar een processierupsenoverleg wil organiseren met alle burgemeesters. Intussen vraagt burgemeester Lode Ceyssens zich af waarom de civiele bescherming wel in Antwerpen wordt ingezet in de strijd tegen de processierups en niet in Limburg.