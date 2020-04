Onderwijsexpert Tom Cox (CD&V): "Blij met perspectief om schoolpoort terug open te doen"

Een groep studenten van de UHasselt is door het Europees ruimteagentschap ESA geselecteerd om een wetenschappelijk experiment uit te voeren in het internationale ruimtestation ISS. De studenten en doctorandi van de faculteit Wetenschappen en de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ontwikkelden een piepkleine kwantummagnetometer. Het toestel gaat de ruimte in om de magnetische velden rond de aarde en in de ruimte in kaart te brengen.