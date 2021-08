Het wordt buigen of barsten. Het oproer bij de Limburgse burgemeesters groeit. Zij verzetten zich tegen de Vlaamse regering, die Limburg verplicht om de provincie op te delen in drie regio's. Liesbeth Van der Auwera, de burgemeester van Bree, neemt het voortouw en roept op tot frontvorming. "Ik vraag aan iedere burgemeester, schepen of mandataris in Limburg om te protesteren. Limburg moet één regio blijven", zo zei ze vanmiddag in het TVL Nieuws. Volgens haar is er in Limburg onvoldoende draagvlak bij de burgemeesters voor het advies van gouverneur Lantmeeters aan de Vlaamse regering. De regiovorming gaat over samenwerkingen tussen gemeenten. Voor alle duidelijkheid: het provinciebestuur en de provincie blijven bestaan in wat voorligt.