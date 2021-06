Het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder gaat kankerpatiënten na behandeling doorverwijzen naar het Zorghuis in Koersel bij Beringen. In de Vallei van de Zwarte Beek kunnen ze in een woonomgeving de laatste zorgen krijgen. Het is geen ziekenhuisomgeving en ook geen rusthuis. Het Zorghuis profileert zich als een tweede thuis voor kankerpatiënten aan de rand van een prachtig natuurgebied.