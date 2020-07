Jos Lantmeeters: "Gouverneur is nodig in provincie zoals Limburg"

- De Vlaamse regering beslist morgen wie de nieuwe Limburgse gouverneur wordt. De post gaat zo goed als zeker naar N-VA waar Jos Lantmeeters en Karolien Grosemans de belangrijkste kandidaten zijn. Maar ook CD&V eist de post op, al wordt dat moeilijk omdat ze met drie van de vijf gouverneurs ver boven haar gewicht zou spelen. - Heusden-Zolder is een broeihaard van nieuwe besmettingen met het coronavirus. Zes inwoners zijn besmet op een verlovingsfeest.- Nog in Heusden-Zolder roept schepen van Turkse origine Funda Oru op om dit jaar niet met vakantie te gaan naar Turkije.- Wie een vakantie in Limburg verkiest boven een vliegvakantie, krijgt al wekenlang af te rekenen met kwakkelweer, maar de toeristen lijken dat niet aan hun hart te laten komen.- En er zijn nog amper 300 kerkgangers in Meeuwen-Gruitrode. De kerkfederatie schrapt een aantal misvieringen omdat de 78-jarige pastoor het werk niet meer gedaan krijgt. Met een mogelijke opvolger wordt geen rekening gehouden. Het is geleden van 2015 dat er nog een priester is gewijd in Limburg.