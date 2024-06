In de laatste 20 jaar zijn er nog nooit zo weinig boeren gestopt. Dat zegt Vlaams N-VA-lijsttrekker Zuhal Demir in het Grote TVL-Lijsttrekkersdebat met de Vlaamse lijsttrekkers. "Er wordt mij vaak verweten tegen de boeren te zijn, maar onder het bewind van ministers Kris Peeters, Crevits en Schauvliege zijn er 3 tot 5 keer meer boeren gestopt", klinkt het. Het debat was met momenten pittig, vooral toen het over het nieuwe stikstofdecreet ging. De lijsttrekkers werden ook gevraagd naar welk punt ze het liefst in een nieuw Vlaams Regeerakkoord zien. Het opvallendste idee kwam van Open Vld-lijsttrekker Lydia Peeters. Zij wil namelijk een kabelbaan die de universiteitscampus verbindt met de Corda Campus en het centrum van Hasselt.