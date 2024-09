STVV-coach Christian Lattanzio ontslagen

Christian Lattanzio is niet langer de trainer van STVV. De Italiaan werd vandaag ontslagen door het Truiense bestuur. De 3 op 18 vlak voor de interlandbreak was het signaal om in te grijpen. De club neemt de beslissing met pijn in het hart, schrijft het in persbericht, en het geeft toe dat de omstandigheden niet makkelijk waren voor de nieuwe trainer. Felice Mazzu wordt genoemd als voornaamste kandidaat om Lattanzio op te volgen.