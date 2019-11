STVV ontslaat trainer Marc Brys vlak voor derby

In het volleybal is de bekerfinale ver weg voor Greenyard Maaseik. De mannen van Banks verloren gisteren de heenwedstrijd van de halve finale in eigen huis van Roeselare. Het werd 1-3 in de Steengoed Arena. Maaseik moet dus minstens hetzelfde resultaat halen in de terugwedstrijd over 10 dagen in Roeselare.