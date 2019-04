Tankstation uit Borgloon krijgt boete van 3,6 miljoen euro

In Riemst heeft gisteren een taxichauffeur positief getest op het gebruik van cocaïne. De 27-jarige bestuurder uit Tongeren liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole op de Maastrichtersteenweg. Het rijbewijs van de chauffeur werd onmiddellijk ingetrokken. De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft gisterenmiddag rond 16u00 een taxi aan de kant gezet op de Maastrichtersteenweg in Riemst, omdat de taxichauffeur aan het gsm’en was achter het stuur. Daarnaast bleek de geldigheidsdatum van de keuring met één dag overschreden te zijn. Positieve speekseltest Bij controle van het voertuig bleek de 27-jarige bestuurder uit Tongeren in het bezit te zijn van een gebruikshoeveelheid cocaïne en een flacon cannabisolie. De gevonden drugs werden in beslag genomen. De bestuurder legde een positieve speekseltest af voor cocaïne. Het rijbewijs van de taxichauffeur werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Op het commissariaat van Bilzen werd een bloedproef uitgevoerd. Ook werd een verhoor afgenomen voor het wederrechtelijk bezit van verdovende middelen. Bijkomend proces-verbaal Voor het gebruik van de gsm en de verlopen keuring werd een bijkomend proces-verbaal opgesteld. Ook werd een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld zodat de taxi opnieuw gekeurd moet worden.