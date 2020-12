Volgend seizoen speelt Limburg United in de Beneleague basketbal. Gisteravond kwamen de Nederlandse en Belgische club overeen om vanaf 2021 in te stappen in een grensoverschrijdende competitie. De grote voortrekker in dat verhaal is Maarten Bostyn, voorzitter van Limburg United. Volgens hem zal de schaalvergroting de clubs zowel financieel als sportief ten goede komen.