Tekenfestival Drawing Days strijkt begin oktober neer in Hasselt

Het eerste weekend van oktober strijkt tekenfestival Drawing Days neer in Hasselt. De Hasseltse cultuurhuizen en kunstenaars stelden een programma samen met meer dan 40 tekenactiviteiten over de hele stad, gaande van workshops tot expo’s en wandelroutes.

Het concept van dit tekenfestival bestaat sinds 2000. Het van oorsprong Britse festival passeerde al in wereldsteden als New York, Barcelona en Berlijn, onder de naam ‘The Big Draw’. Na succesvolle edities in Gent, Antwerpen, Leuven en Oostende trekt het tekenfestival dit najaar naar Hasselt. Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 oktober wordt Hasselt de tekenhoofdstad van België.

“Drie dagen lang, op zoveel mogelijk plaatsen, gaan mensen aan de slag met potlood, papier, inkt, maar ook met technologie en nieuwe materialen om zo tekenen opnieuw uit te vinden, te experimenteren en hun ervaring en vondsten te delen”, vertelt Katrien Boogaerts, coördinator van Kunstwerkt. “Jong en oud, ervaren tekenaar of absolute beginner, Kunstwerkt maakt iedereen warm om mee te doen en Hasselt om te toveren tot één groot atelier vol ideeën en spektakel.”

40 activiteiten over de hele stad

Drawing Days vindt plaats op verschillende locaties in Hasselt: in musea, cultuurhuizen en galeries bijvoorbeeld, maar ook gewoon op pleinen en straten in de stad. Tijdens het festival kan je voor tips terecht bij het infopunt in het Begijnhof, nabij Z33 – Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur.

“Hasselt kent een rijke traditie als het op grafische kunst aankomt, van de eerste legale graffitimuur in België tot de internationaal gelauwerde boeken van Brecht Evens”, zegt schepen van cultuur Joost Venken (RoodGroen+). “Dat Hasselt nu als gaststad mag optreden voor Drawing Days is een ode aan dat verleden én aan de een op drie Hasselaren die in hun vrije tijd actief bezig zijn met kunst en cultuur. Ik ben heel benieuwd hoe zij tijdens de vele activiteiten op het programma van Drawing Days het potlood zullen opnemen om mee kleur te geven aan de stad."

Vijf tips van de festivalorganisatie

1. Wandel langs opmerkelijke raamtekeningen

Onmisbaar voor een geslaagde Drawing Days: de Window Walk. Meer dan veertig kunstenaars krijgen in aanloop naar het festival een Hasselts raam ter beschikking, dat ze met raamtekenstiften helemaal naar hun hand zetten. Doorheen de stad wisselen kleine doodles en grootse taferelen elkaar af in een raamtekenroute, samengesteld door stadsgids Karolien Paulissen (OWSH) en Kunstwerkt.

Naast de raamtekeningen ontdek je trouwens ook de Illustratieroute van Villa Verbeelding. In de Hasseltse binnenstad duiken prenten op van onder andere Carll Cneut, Gerda Dendooven, Sebastiaan Van Doninck en Kaatje Vermeire.

2. Bruisend Begijnhof

De binnentuin van het Begijnhof vormt het bruisend festivalhart, waar in elke uithoek wel iets te beleven valt. Laat je hoofd vereeuwigen in de portrettenfabriek, schets al glurend met Astrid Vandendael, bewonder de expo’s van Loesdier en Jennifer Bruinendaal & Shun-Ying Lu of het verhaal achter de kleurrijke fietsvlaggetjes van Pasform en De Serre. En vergeet niet te verpozen bij de zomerbar van De Serre.

Ben je uitgetekend in openlucht? Dan kun je bij Z33 langs voor hun activiteit ‘Show Your Stripes’, in de lijn van hun tentoonstelling rond klimaatverandering.

3. Tekenende machines

De expo TEchENINGEN is een must voor fanaten van technologie en tekenkunst. Zo’n 20 tekenmachines, bestaande ontwerpen én nieuwe creaties, vinden tekenen op ingenieuze wijze opnieuw uit. Het LABO stelde samen met Kunstwerkt deze humoristische, diverse en fascinerende thematentoonstelling samen. Geen betere locatie dan het historische pand van het Oude Gerechtsgebouw, waar technologie en geschiedenis met elkaar clashen. Laat de machines het werk doen!

4. Fietspeleton Drawing Days

Vanop de trappers zetten we Drawing Days in. Op gepaste wijze: het peloton omcirkelt, gewapend met een krijtje aan de fiets, de Hasseltse binnenstad. Sluit je aan bij ons bonte gezelschap en laat je belgerinkel horen. Of verwelkom het peloton aan de finish in het Begijnhof.

En psst... zie je de fietsvlaggetjes wapperen? In aanloop naar het festival maakte Pasform, de vormingsorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met autisme, deze vlaggetjes in samenwerking met de creatieve broeikas De Serre. Heb je ze niet allemaal gespot? Rep je dan naar de expo in het Begijnhof!

5. Ontdek de tekenaar in jezelf

Drawing Days is vooral: veel tekenen. Ben je geïnspireerd geraakt door expo’s van grote namen als Brecht Evens of Peter van den Ende? Dan kan je jouw tekengekte loslaten tijdens heel wat instapklare activiteiten in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Hasselt. Of trek verder de stad in en schuif, mits reservering, aan bij workshops in de bibliotheek, de Japanse Tuin of Villa Verbeelding. Ook Dr Sketchy’s keert naar Hasselt terug met een Royal Edition van hun burlesque tekenavonden, deze keer in de Provincieraadzaal.