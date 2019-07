Temperaturen tot 40 graden: 8 tips om je huisdier te beschermen tegen de hitte

Vandaag en morgen zijn verschillende zwembaden langer open dan normaal. Door de extreme hitte zit er voor veel mensen niets anders op dan verkoeling te zoeken in het water. Wilhelm Tell in Oudsbergen bijvoorbeeld is uitzonderlijk open tot tien uur 's avonds en als de vraag er is, misschien zelfs later. Opmerkelijk daar in Oudsbergen: water van 29 graden is best fris als het buiten 39 graden is.