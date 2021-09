Het Wit-Gele Kruis Limburg bundelt coronaverhalen van een 30-tal zorgmedewerkers in het boek 'Thuiszorg in tijden van corona'. De uitdagingen voor de thuiszorg waren enorm. Zo getuigt hoofdverpleegkundige Rudi Donné van de afdeling in As over hoe flexibel hij moest zijn en hoe de komst van de vaccins perspectief brachten. Het Wit-Gele Kruis Limburg wil met dit boek al haar medewerkers bedanken voor het harde werk.