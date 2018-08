The Sore Losers nemen je mee voor een 'Dark Ride'

Klik de veiligheidsgordels vast en zeg tegen je partner dat je niet thuis zal zijn om de kindjes in bed te steken want The Sore Losers nemen ons mee voor een Dark Ride. De eerste single uit het nieuwe album GRACIAS SEÑOR (komt in oktober uit) klinkt groovy en knipoogt zelfs even richting Rolling Stones.



Dark Ride klinkt alvast lichter dan het toch wel ruigere materiaal op Skydogs. Wie benieuwd is naar meer, kan daarvoor terecht op Pukkelpop, want daar stellen The Sore Losers hun nieuw werk voor het eerst voor aan het grote publiek.