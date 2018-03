The War on Drugs en Dua Lipa komen naar Pukkelpop

De festivalorganisatie van Pukkelpop pakt uit met een tweede headliner. Na de triomftochten in Vorst Nationaal en Lotto Arena vorig jaar kon het haast niet anders: The War On Drugs staat op Pukkelpop deze zomer.

De organisatie heeft wel iets met deze bijzondere band uit Philadelphia. In 2014 kreeg hun show in de Club lovende reviews, een jaar later pakten ze de Main Stage volledig in. Donderdag 16 augustus staan ze er opnieuw en deze keer als headliner.

‘Be The One’, ‘Hotter Than Hell’, ‘Blow Your Mind’, ‘New Rules’, ‘IDGAF’; allemaal terug te vinden op het gelijknamige debuutalbum van Dua Lipa. Deze populaire popprinses stond 2 jaar geleden ook al eens op Pukkelpop en donderdag 16 augustus verschijnt ze er opnieuw.

Kendrick Lamar werd eerder al bekendgemaakt, hij is headliner op zaterdag 18 augustus. Een vierde naam wordt morgen aangekondigd.