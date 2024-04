Thorsten Fink kan niet zeggen dat hij STVV-coach blijft

En nog in TVL Sportcafé blikten we gisteren vooruit op de topper van zaterdag in tweede nationale B. Sporting Hasselt verdedigt op het veld van eerste achtervolger Belisia Bilzen zijn leidersplaats. De bonus van Hasselt is klein, één puntje. Maar in Bilzen hopen ze op sportieve revanche na de nederlaag in de heenwedstrijd. De wedstrijd kan u zaterdag live volgen op onze zender vanaf twintig over zeven.