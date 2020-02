Tientallen auto's in vlammen op bij brand in Kiewit

In de Champions League volleybal heeft Greenyard Maaseik met 3-1 gewonnen van Ankara. Het was al de derde overwinning van Maaseik in deze campagne. Door het verrassende verlies van Kazan is Maaseik opnieuw tweede in de stand. Volgende week speelt het zijn laatste poulewedstrijd thuis tegen het Poolse Jastrzebski. Als Maaseik ook die westrijd wint, maakt het zelfs nog kans op een plaats in de kwartfinale. Joel Banks verrast tegen Ankara door te starten met Wojcik en Thys. En die surprise van de chef pakt goed uit, want Maaseik wint de eerste set met 25-22. De Turken zijn al uitgeschakeld, maar dat wil niet zeggen dat ze de trip naar Maaseik als een plezierreisje beschouwen. In set 2 lopen ze uit naar 4-10. Maar een goed ingekomen Nielsen brengt Maaseik opnieuw langszij. Wat volgt is een onwaarschijnlijk slot met setballen over en weer. De zevende is uiteindelijke de goede voor Ankara: 34-36 en 1-1 na een set van 40 minuten. Toch is de thuisploeg niet aangeslagen door de Turkse tik. Integendeel. Maaseik neemt de westrijd opnieuw in handen. Wojcik met de smash: 25-21 en 2-1. De Turkse veer is nu gebroken. Maaseik heeft zelfs nog tijd om het publiek in de Steengoed Arena te verwennen. Het wint uiteindelijk verdiend met 25-18 en 3-1 en blijft zo tot de slotspeeldag in de running voor een plaats in de kwartfinale van de Champions League. Beelden en reacties, morgen in het TVL Nieuws.