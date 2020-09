Tiewai lost samen met Zwangere Guy 'Minchia Wa Een Tijd'

De Peltse kunstenaar Gideon Kiefer exposeert nog eens in eigen land en dat doe hij in het Museum Gevaert-Minne in Sint-Martens-Latem waar hij woont. Samen met zijn galerieteam dook de kunstenaar in het archief van het museum. Gideon Kiefer voegde zijn eigen werken eraan toe en zo ontstond de tijdelijke expositie. Het is niet zo dat de uitgeweken Limburger zijn geboortedorp Neerpelt achter zich heeft gelaten. Hij ziet het als een muze voor verschillende werken.