Voltrekt er zich een paleisrevolutie bij Lommel SK? Vandaag kondigden drie medewerkers hun vertrek aan, adviseurs Sem Franssen en Jochen Janssen, maar vooral het vertrek van Greet Vanbrabant, die tien jaar actief was, is opvallend. Volgens CEO Rudi Vandenput is er niets aan de hand. Integendeel, de club wil meer dan ooit de banden aanhalen met het verleden. En denkt daarbij aan enkele grote namen.