Toekomstig gedeputeerde Tom Vandeput (CD&V): "Bouwprojecten in Hasselt niet zomaar stopzetten"

- Het parket Limburg ontvangt een 20-tal tips na de sms-bom over de moord in Dilsen-Stokkem. De speurders gaan nu een aantal bruikbare sporen onderzoeken. - N-VA Hasselt eist duidelijkheid van het huidige stadsbestuur over de strijd om het crematorium. De partij van Steven Vandeput, die in januari burgemeester wordt, vreest dat Hasselt miljoenen zal verliezen. - Ruim een week na de verkiezingen is er een coalitie in Tongeren. Burgemeester Patrick Dewael is onze studiogast. We praten met hem ook over de positie van de liberalen in Limburg. - Een uitslaande brand verwoest een bedrijfshal op het industrieterrein Ekkelgarden in Hasselt. - En lokale handelaars in enkele landelijke gemeenten brengen voortaan uw boodschappen gratis aan huis.