Toekomstige schooldirecteurs lopen half jaar mee om jobinhoud te leren

Sinds maart zijn er al 273 aspirant-schooldirecteurs begonnen aan een meelooptraject, waarbij een ervaren directeur laat zien wat de functie allemaal inhoudt. Nog eens 65 meelooptrajecten zijn nu al aangevraagd voor volgend jaar. Het project is dus een succes.

Er is zelfs een inspiratiegids die concrete handvaten biedt om een succes te maken van elk meelooptraject. Zo krijgen startende schooldirecteurs een aanloopperiode die hen optimaal voorbereidt op hun job. "Deze meelooptrajecten zijn ook ideaal voor mensen die van buiten het onderwijs komen. Voor hen is de overstap naar de job van schooldirecteur nu nog een sprong in het duister, waarvoor ze dan ook terugdeinzen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Zij-instromers kunnen nu proeven van de job tijdens een meelooptraject, en vervolgens een definitieve beslissing nemen".



Knelpuntberoep

Schooldirecteur is een knelpuntberoep geworden. In de nabije toekomst dreigt er een grote nood te ontstaan. Heel wat beginnende schooldirecteurs ervaren bovendien een ‘praktijkshock’: ze ontdekken pas wat de job allemaal inhoudt wanneer ze de functie al opgenomen hebben. Het is haast onmogelijk om mensen van buiten het onderwijs aan te trekken om schooldirecteur te worden: de overstap is te veel een sprong in het duister. Daarom kunnen aspirant-schooldirecteurs nu tot 6 maanden lang mét een bezoldiging meelopen met een ervaren directeur. Zo krijgen ze ‘in het echt’ en van zeer nabij een inkijk in alle aspecten van de job. Ze kunnen stelen met hun ogen en alle mogelijke vragen stellen. Daarna gaan ze beter voorbereid dan ooit zelf aan de slag als schooldirecteur en verkleint de kans op vroegtijdige uitval. Het gaat om een proefproject gedurende 2 jaar (2021 en 2022).

"Inloopperiode helpt twijfelaars"

Sinds maart zijn er al 273 aspirant-schooldirecteurs begonnen aan zo een meelooptraject. Het gaat vooral over trajecten in het basisonderwijs (206 trajecten) en het secundair onderwijs (56 trajecten), maar er waren ook meelooptrajecten bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (8 trajecten), het volwassenenonderwijs (2 trajecten) en het deeltijds kunstonderwijs (1 traject). Voor 2022 zijn er nu al 65 trajecten aangevraagd. "Het succes bewijst dat we inspelen op een echte nood", zegt Weyts. "Deze inloopperiode kan helpen om geïnteresseerde, maar twijfelende kandidaten echt over de streep te trekken. We willen mensen van binnen én van buiten het onderwijs tijd geven om hun weg te vinden."



"Schooldirecteur heeft meerdere functies"

"We vragen veel van de schooldirecteurs", zegt Weyts. "Een directeur is niet alleen de schoolleider, maar ook personeelschef, administrator, uithangbord in de gemeenschap, aanspreekpunt voor ouders, eeuwige probleemoplosser, … Hij of zij behartigt zowel de dagdagelijkse organisatie als de langetermijnvisie van de school. Het is een job die je niet van de ene dag op de andere in je vingers krijgt. Maar als je een half jaar investeert in een inlooptraject, dan kan de hele schoolgemeenschap mee de vruchten plukken."