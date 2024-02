Toename van drugsgebruik zorgt voor extra agressie tegenover zorgpersoneel

Er is een zeer groot huisartentekort in onze provincie. In negen Limburgse gemeenten is er een accuut probleem. In nog eens negen andere gemeenten mag er geen huisarts verdwijnen, want dan is de situatie ook daar dramatisch. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van Volksgezondheid die Federaal Parlementslid voor cd&v Nawal Farih heeft opgevraagd. Het probleem neemt alleen maar toe, want de uitstroom van artsen is groter dan de instroom. Volgens Farih kan Limburg meer jonge artsen aantrekken door een masteropleiding Geneeskunde in het leven te roepen. Daarnaast vindt ze dat artsen veel minder moeten bezig zijn met de administratieve rompslomp. 1 arts ziet 1.000 patiëntenEr zijn minimum 9 huisartsen per 10.000 inwoners nodig. Eén huisarts heeft dus zo'n 900 à 1.000 patiënten. Maar nu blijkt dat heel wat gemeenten in Limburg dat cijfer zelfs niet halen. Of het maar heel nipt halen. In onderstaande tabel, is er sprake van een artsentekort als het cijfer onder 90 duikt (in het rood). In de 90 of daarboven, zit in de gevarenzone. En vanaf 130 spreken we over een goed evenwicht (in het groen). En bij jou?Hoe zit het in uw gemeente? Zijn er genoeg huisartsen voor het aantal inwoners? Bekijk het hier: Alken: 20 huisartsen voor 11.685 inwoners = 171,2 As: 9 huisartsen voor 8.279 inwoners = 108,7 Beringen: 51 huisartsen voor 46.882 inwoners = 108,8 Bilzen: 46 huisartsen voor 32.536 inwoners = 141,4 Bocholt: 12 huisartsen voor 13.253 inwoners = 90,5 Borgloon: 14 huisartsen voor 11.123 inwoners = 125,9 Bree: 18 huisartsen voor 16.097 inwoners = 111,8 Diepenbeek: 21 huisartsen voor 19.157 inwoners = 109,6 Dilsen-Stokkem: 28 huisartsen voor 20.819 inwoners = 134,5 Genk: 92 huisartsen voor 66.673 inwoners = 138 Gingelom: 8 huisartsen voor 8.426 inwoners =94,9 Halen: 9 huisartsen voor 9.360 inwoners = 96,2 Ham: 12 huisartsen voor 11.031 inwoners = 108,8 Hamont-Achel: 14 huisartsen voor 14.337 inwoners = 97,6 Hasselt: 126 huisartsen voor 79.089 inwoners =159,3 Hechtel-Eksel: 23 huisartsen voor 12.543 inwoners = 183,4 Heers: 6 huisartsen voor 7.339 inwoners = 81,8 Herk-de-stad: 19 huisartsen voor 12.716 inwoners = 149,4 Herstappe: 0 huisartsen voor 78 inwoners = 0 Heusden-Zolder: 41 huisartsen voor 34.207 inwoners = 119,9 Hoeselt: 11 huisartsen voor 9.740 inwoners = 112,9 Houthalen-Helchteren: 36 huisartsen voor 30.498 inwoners = 118 Kinrooi: 11 huisartsen voor 12.216 inwoners = 90 Kortessem: 6 huisartsen voor 8.443 inwoners = 71,1 Lanaken: 22 huisartsen voor 25.922 inwoners = 84,9 Leopoldsburg: 13 huisartsen voor 16.065 inwoners = 80,9 Lommel: 40 huisartsen voor 34.255 inwoners = 116,8 Lummen: 17 huisartsen voor 15.086 inwoners = 112,7 Maaseik: 26 huisartsen voor 25.389 inwoners =102,4 Maasmechelen: 38 huisartsen voor 39.161 inwoners = 97 Nieuwerkerken: 7 huisartsen voor 7.062 inwoners = 99,1 Oudsbergen: 19 huisartsen voor 23.520 inwoners = 80,8 Peer: 15 huisartsen voor 16.421 inwoners = 91,3 Pelt: 28 huisartsen voor 33.383 inwoners = 83,9 Riemst: 18 huisartsen voor 16.709 inwoners =107,7 Sint-Truiden: 48 huisartsen voor 40.557 inwoners = 118,4 Tessenderlo: 19 huisartsen voor 18.881 inwoners = 100,6 Tongeren: 36 huisartsen voor 31.224 inwoners = 115,3 Voeren: 2 huisartsen voor 4.193 inwoners =47,7 Wellen: 7 huisartsen voor 7.413 inwoners = 94,4 Zonhoven: 22 huisartsen voor 21.339 inwoners = 103.,1 Zutendaal: 4 huisartsen voor 7.290 inwoners = 54,9