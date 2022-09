Tom Van Der Borght viert meervoudige persoonlijkheid in expo Fitting In in Z33

Misschien weet u het niet. Maar Onze Natuur, de unieke film met prachtige beelden van het moois dat de natuur te bieden heeft, is voor een groot stuk opgenomen in onze provincie. 40 procent van de natuurgebieden ligt nu eenmaal in Limburg. Onze provincie had er dus een groot aandeel in. Aan het project is jarenlang gewerkt en er ging 2,5 jaar voorbereiding aan vooraf. Kosten noch moeite werden gespaard. Het resultaat is spectaculair en de film, die te zien is in de bioscoop, kan wedijveren met de vermaarde internationale natuurdocumentaires.