Tongeren: 2.000 jaar oude gangenstelsel binnenkort open voor publiek

Kan jij ook moeilijk kiezen welke bands je zeker wil zien op Pukkelpop? Onze journalisten en verslaggevers ter plekke wijzen je graag een weg door de uitgebreide line-up! Vandaag geven we u de top 5 van onze journalist Dirk Billion: Girls in Hawaii (DONDERDAG - MARQUEE - 15:35 - 16:25) "Een Belgische kruising tussen Deus en Tindersticks. Dramatisch, clair-obscur, wat sloom soms (Wallonië), maar absolute top. Op 30 mei 2010 kwam drummer Denis Wielemans om bij een verkeersongeval op de Brusselse ring. Hij was 28. Na drie jaar stilte zijn ze toch opnieuw beginnen optreden. En gelukkig maar. Leuk weetje: hun producer is Luuk Shameboy Cox uit Limburg (Hasselt)."Elbow (VRIJDAG - MARQUEE - 21:45 - 22:45) "De bebaarde Guy Garvey van Elbow is van het gouden jaar 1974. Hij heeft na Solange de mooiste stem van de hele affiche. Ik zag Elbow in 2001, 2004 en 2008 op de wei in Kiewit. Prachtig. Welkom terug. Hopelijk met blaasinstrumenten."Car Seat Headrest (ZATERDAG - CLUB - 15:50 - 16:45)"Het moet niet allemaal aanschurken tegen depri luistermuziek. In thuisland Amerika werd Teens of Denial, de intussen al tiende plaat van Car Seat Headrest, door heel wat vakbladen uitgeroepen tot album van het jaar. Bij ons was dat anders: hier bleef het pareltje wat onder de radar. De toon: verschroeiend uithalen, af en toe gas terugnemen en dan weer iedereen omver knallen. Figuurlijk, hé Chokri. Spijt krijg je er écht niet van."Kenji Minogue (WOENSDAG - DANCE HALL - 21:30 - 22:15)"Electro Trash uit Brugge met een hoek af. Kenji Minogue bestaat uit het zangduo Fanny Willen, Conny Komen en vrijwillig anonieme drummer Mista Pig. Als je de teksten al verstaat, te zot voor woorden. Dus best je huiswerk maken, dan kan je zelfs meezingen. Op Pukkelpop in 2014 ensceneerde beide dames na het optreden een gevecht. Enkel de collega van Gazet van Antwerpen trapte erin."Mount Kimbie (VRIJDAG - CASTELLO - 20:50 - 21:50) "Toch nog effe deze Londense dubstep meepikken voor naar Elbow te gaan. James Blake-achtig, maar dan meer richting dance. Ruisende rave-echo's, een twangy gitaar, iets wat als een kapotte klavecimbel klinkt en verknipte soulstemmen. Een voorbeeldige mix van livemuziek en elektronische beats."