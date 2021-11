Vader Hugo en zoon Kim Duchateau brengen voor het eerst gezamenlijk werk uit. Beeldend kunstenaar Hugo maakt tekeningen in potlood op papier, zoals we van hem gewoon zijn. Cartoonist Kim werkt daarna de tekeningen af in zijn gekende absurdistische stijl. Op die manier ontstaat een boeiende wisselwerking waarbij de één het werk van de ander versterkt, of net relativeert. Het resultaat zijn 120 originele kunstwerken. Die zijn verzameld in een lijvig boek, maar ook te bezichtigen in een dubbeltentoonstelling in Sint-Truiden en Genk.