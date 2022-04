Tony Barones Baert overleden op 93-jarige leeftijd

door Luc Moons

De oprichtster en de oud-voorzitter van TV Limburg, Tony Barones Baert is vannacht op 93-jarige leeftijd overleden. Mevrouw Baert stond 28 jaar geleden aan de wieg van onze zender en was lange tijd voorzitter van de algemene vergadering. Ze was ook meer dan 70 jaar voorzitter van Concentra, uitgever van onder meer Het Belang van Limburg, waar ze eigenhandig een doorbraak forceerde in de fusie tot het Mediahuis. Tony Barones Baert was één van de meest gerespecteerde ondernemers in Limburg, met een groot hart voor onze provincie. Tot het einde van haar leven volgde ze nog iedere dag het nieuws op TV Limburg.