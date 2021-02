Topchef Pajtim Bajrami start restaurant in prestigieus Château in Ardennen

Voormalig chef van De Stadt van Luijck, Pajtim Bajrami gaat vanaf de zomer aan de slag in het restaurant van Château de Mirwart, een kasteel in Luxemburg. Vier jaar lang stond hij in de keuken van het Truiens gastronomisch restaurant. Samen met zijn sous-chef en rechterhand Willem Sels haalde hij er een score van 16/20 in Gault&Millau. Enkele weken geleden besloot de chef om te stoppen en een nieuwe uitdaging te zoeken.



Het kasteel van Mirwart ligt in het gelijknamige dorpje, een deelgemeente van Saint-Hubert (Luxemburg). Na jaren van verwaarlozing kreeg het historische pand in 2016 een nieuwe eigenaar. Die heeft geïnvesteerd in de totale renovatie van het gebouw, met het oog op een nieuwe bestemming: hotel, restaurant, wellness en locatie voor feesten en events.



Jong team, grote uitdaging

Pajtim Bajrami haalde met zijn eerste vermelding in de befaamde gids van Gault&Millau in 2019 meteen een 15,5/20 en de titel ‘Ontdekking van het jaar'. Een score die hij eind 2020 met een 16/20 nog heeft overtroffen. Samen met Bajrami trekt een zeskoppig team van koks richting Mirwart, onder wie zijn 23-jarige sous-chef Willem Sels. De uitdaging die hen te wachten staat is niet min.

Het nieuwe project in het kasteel van Mirwart ademt prestige uit elke porie, de keuken zal meteen een schot in de roos moeten zijn. "En dat zal zo zijn (lacht). Ik streef naar perfectie, niets minder. Ik werk alleen met de beste verse producten, die ik zo puur mogelijk tot hun recht laat komen, ook qua presentatie. Elke bord dat de keuken verlaat moet niet alleen een smaakbom zijn, maar ook een visueel kunstwerkje. Ik heb het geluk dat ik een team achter en naast me heb staan dat ik ken en met wie ik graag en goed samenwerk. We zijn op elkaar ingespeeld en hebben één ding gemeen: we zijn alleen met het beste tevreden," vertelt Bajrami.

Chateau in Luxemburg

Met een vrouw en twee kleine kinderen in Sint-Truiden is het niet vanzelfsprekend om een toprestaurant te gaan runnen in hartje Ardennen. Toch was voor Bajrami de beslissing vrij snel genomen: "Dit aanbod is een droom die werkelijkheid wordt. Het kasteel is prachtig gerenoveerd, de setting midden in de natuur is verbluffend. En ik geloof zeer sterk in het verhaal dat de eigenaars willen vertellen, het is een verhaal dat klopt. Ze vertrekken vanuit het volste respect voor het gebouw en zijn omgeving en ze weten van aanpakken. Er was meteen een match. Dat is toch erg belangrijk als je zo nauw gaat samenwerken."

De eigenaars achter het project zijn architect John Eyers en zijn familie. Eyers is vooral bekend als mede-CEO van architectenbureau Jaspers-Eyers Architects, met vestigingen in Brussel, Leuven en Hasselt.

Carrièreswitch

Nog geen maand geleden liet de dertigjarige Bajrami nog weten dat hij zijn samenwerking met De Stadt van Luijck voor bekeken hield om een bistro te beginnen. Hij zou de lange werkdagen en voortdurende stress inruilen voor een meer gemoedelijke keuken en minder druk op de ketel. Dat hij met deze nieuwe uitdaging radicaal het andere uiteinde van het spectrum opzoekt, vraagt toch om een woordje uitleg.

"Op het moment van die uitspraak kwam ik net uit een situatie die het uiterste van me vroeg, terwijl ik er naar mijn aanvoelen te weinig uit terug kreeg. Ik heb in De Stadt van Luijck geweldige kansen gekregen, maar we hadden een zekere grens bereikt. Ik kon mijn vleugels niet verder uitslaan en dat zorgde voor frustratie, die te veel van mijn energie wegzoog. Toen ik besloot de samenwerking stop te zetten, was mijn eerste impuls om te gaan voor iets wat radicaal anders was. Nu weet ik dat ik gewoon wat tijd nodig had om een en ander op een rijtje te zetten. Ik was teleurgesteld, moe, zoekende… Ik had het even helemaal gehad en die bistro-uitspraak kadert in die mindset. Tja, wat kan ik zeggen. Koken draait bij mij om emotie. Dat uit zich in mijn gerechten, in mijn aanpak, in mijn temperament. En soms ook in mijn impulsiviteit (lacht)," zegt Bajrami.



Bekijk het interview: