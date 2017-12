Toprecepten van sterrenchefs: Jo Grootaers van Altermezzo maakt een tartaar van langoustines

Wilt u ook eens koken als Koen Somers van Kristalijn? Of tijdens de eindejaarsfeesten uitpakken met een bijzonder feestmenu? Dat kan! Want exclusief voor de TVL-kijkers geeft de sterrenchef het ultieme feestrecept om klaar te maken met kerstmis of nieuwjaar. Panna cotta met peer en cardemom Benodigdheden voor 4 personen: 3 blaadjes gelatine ( totaliteit 10 gr.) 500 ml. kokosroom 100 ml. volle melk 2 limoenblaadjes (kaffir – vers, diepgevroren of gedroogd) 30 gr. vanillesuiker 15 gr. kristalsuiker 1 vanillestokje 2 theelepels gemalen kardemom oranjebloesemwater 4 peren Zo maak je het Smelt een klontje boter samen met de kardemom. Doe de perenblokjes erbij en blus met een scheutje oranjebloesemwater – doe dit subtiel, want oranjebloesemwater smaakt nogal sterk door. Zet een deksel op de pot en laat zeker 10 minuten zachtjes stoven tot de peren zacht zijn. Doe de perenblokjes in een vergiet en laat goed uitlekken. Neem mooie glaasjes en schep er een bodempje van de perenblokjes in. Week de blaadjes gelatine in koud water. Breng de kokosroom aan de kook met de melk en de limoenblaadjes. Doe er de vanillesuiker en de kristalsuiker bij en laat verder koken. Snijd het vanillestokje overlangs in tweeën en schraap er de zaadjes uit. Doe de zaadjes en de peul bij de roommengeling. Knijp de gelatineblaadjes goed uit, voeg ze toe aan de kokosroom en roer met de klopper tot ze helemaal opgelost zijn. Zeef de roommengeling en giet ze in de glaasjes over de peerblokjes. Laat 2 à 3 uur opstijven.