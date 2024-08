- In Kiewit bij Hasselt gaan rond deze tijd de deuren open van Pukkelpop. Sinds 9 uur vanochtend stromen de festivalgangers massaal toe. We gaan live naar de festivalweide.- En er was ook een massa volk op de eerste Ommegang van de zevenjaarlijkse Virga Jesse feesten in Hasselt. Ook daar gaan we live naartoe.- Pukkelpop en Virga Jesse zijn niet altijd feest voor de horeca. In Limburg sluiten tal van restaurants en cafés vier dagen de deuren omdat ze geen personeel vinden.- En in Peer bezorgt stand up comedian Raf Coppens 700 mensen een geslaagde avond tijdens de TVL Vertellingen.