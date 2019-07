Transfer Ruslan Malinovskyi naar Atalanta Bergamo is rond

Ruslan Malinovskyi ruilt KRC Genk in voor Atalanta Bergamo. KRC bereikte vandaag een akkoord met de Italiaanse profclub.

Malinovskyi was sinds januari 2016 in de Luminus Arena. KRC Genk leende de Oekraïner eerst 18 maanden van Shakhtar Donetsk, maar nam hem definitief over in juli 2017. In de 135 wedstrijden die Malinovskyi speelde in de Luminus Arena, groeide hij uit tot een vaste waarde voor blauw-wit. Met maar liefst 16 doelpunten en 16 assists in 51 wedstrijden was de middenvelder vorig seizoen van cruciaal belang voor de Genkse landstitel.

Na 3,5 seizoen bij Genk verkast de Oekraïner nu naar de Italiaanse Serie A. Daar zal hij bij Atalanta Bergamo samen op het veld staan met ex-Genkspeler en Rode Duivel Timothy Castagne. De Italiaanse club zou zo’n 13 miljoen euro voor Malinovskyi betalen.