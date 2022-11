- Leerkrachten van middelbare school HAST in Hasselt klagen aan dat het niveau van hun B-leerlingen zo laag is dat het welbevinden van de leerkrachten zelf wordt aangetast. Volgens de directie kunnen de leerkrachten de werkdruk niet meer aan door de manier waarop het onderwijs georganiseerd is. - In Sint-Truiden stapt voormalig kroonprins Carl Nijssens uit de CD&V. Ze hebben negen keer mijn banden kapotgestoken en mijn woning beklad, zegt Nijssens die niet verwacht dat de politieke storm in Sint-Truiden snel gaat liggen. - Topsporters Kim Meylemans, Jelte Maan en Nico Vaesen betreuren de rel rond de regenboogsymbolen op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. - In Leopoldsburg behoedt een vrouw haar kinderen voor een ramp door met haar blote handen een brandende kachel uit het huis te dragen. Buiten ontploft een gasfles, de vrouw komt ervan af met zware brandwonden.- En met Jezus Christus Wat Een Feest brengen Hasselaar Bjorn Awouters en zijn nieuwe groep Kordaat een alternatieve kerstsingle uit.